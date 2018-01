Comerciário mata ex a facadas em shopping Com três golpes de faca no pescoço, o comerciário Victor Medeiros Borges matou anteontem a ex-mulher, Fernanda Grazielly de Almeida Alves, de 24 anos, dentro do seu local de trabalho, o Terraço Shopping, um dos mais movimentados de Brasília. Preso em flagrante, Borges foi indiciado por homicídio. Se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão.