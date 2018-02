Comerciantes preveem ''invasão de turistas'' Hoje, as imediações da futura arena do Corinthians dão uma dimensão da falta de estrutura da região. Com exceção da Estação Corinthians-Itaquera e do Shopping Metrô Itaquera, o comércio mais próximo fica a cerca de um quilômetro do Itaquerão. São quatro botecos irregulares construídos em uma mistura de alvenaria e madeira. Na frente deles, uma mesa de bilhar.