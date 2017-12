Comerciantes fazem protesto contra corredor de ônibus

Comerciantes do bairro do Cambuci, na zona sul, queimaram pedaços de madeira e pneus em protesto na tarde desta sexta-feira, 28.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas protestavam às 18h contra a construção de corredor de ônibus e implantação de zona azul na região. O ato começou por volta das 16h30 e interrompeu o tráfego de veículos na Avenida Lacerda Franco, em frente ao Cemitério da Vila Mariana.

As linhas de ônibus que passam pela via tiveram de desviar e só voltaram a circular às 18h30, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans).