Comerciante preso por pedofilia na zona leste de SP

SÃO PAULO - O comerciante Valter da Silva Queiroz, de 54 anos, dono de um pet shop, foi preso, na noite de segunda-feira, 1, na região do Itaim Paulista, extremo leste da capital, sob acusação de manter relações sexuais com uma adolescente de 14 anos. Em troca dos favores libidinosos, Queiroz dava cestas básicas para a família da garota. Tudo era consentido.

Ao ser detido, fazendo sexo oral com a menina em seu Fiat Pálio Weekend cinza, o acusado ofereceu R$ 970,00 aos policiais militares. O comerciante foi autuado por estupro e tentativa de suborno. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista, extremo leste da capital, e será transferido para o 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí, onde deve esperar por uma vaga no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.