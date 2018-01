Comerciante morre após casa ser invadida em condomínio

O comerciante José Paulo Orrico, 39 anos, foi morto, por volta da 1 hora desta terça-feira, 3, ao supostamente reagir a um assalto no interior de sua casa, no Conjunto Residencial Chácara França, de alto padrão, localizado na Avenida Nova Cantareira, no Jardim França, na zona norte da capital paulista. Usando uma escada, dois bandidos escalaram o muro de um canteiro de obras e tiveram acesso ao quintal da residência. Segundos depois, dominaram José Paulo e a esposa dele. Os criminosos já tinham separado alguns objetos, além de 1.500 dólares e 1.000 euros, quando o comerciante teria reagido. Baleada no ouvido, a vítima morreu quando era atendida no Hospital Presidente. A dupla fugiu escalando o mesmo muro e levando o dinheiro e os objetos. O caso está sendo registrado no 20º Distrito Policial, da Água Fria, pelo delegado Renato Fernandes.