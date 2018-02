Comerciante mata a ex-mulher e fere o filho O comerciante José Aparecido Tau, de 40 anos, matou a facadas sua ex-mulher Maria Ângela Rugolo Tau, de 42, e feriu o filho Sérgio Luis, de 12, na madrugada de ontem, em Laranjal Paulista, a 154 km de São Paulo. O crime foi na casa de uma vizinha, no bairro Jardim Europa, onde a vítima se refugiara após ser ameaçada pelo ex-marido. A mulher havia se separado do comerciante por sofrer agressões - ele chegou a ser preso duas vezes com base na Lei Maria da Penha, mas foi solto por ordem judicial. Tau foi preso.