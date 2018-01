Comerciante faz filha refém e atira na ex

Inconformado com a separação, um comerciante armado fez a ex-mulher, a filha adolescente e o namorado dela reféns por sete horas, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Após longa negociação com policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), Elias Vitória dos Santos, de 38 anos, se rendeu e libertou os três. Antes, porém, ele baleou a ex-mulher, Andréia Estevam, de 36 anos, na mão direita. Deprimido, após passar o dia no 72.º DP, o comerciante se disse "arrependido".