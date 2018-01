Comerciante escapa de assalto e de tiro

Uma comerciante escapou do assalto e do tiro disparado pelo assaltante na frente de uma agência bancária, ontem, em Salto, interior de São Paulo. Ela foi abordada quando estacionava o carro para depositar R$ 10 mil. Assustada, a mulher acelerou o carro e o bandido disparou. A bala atravessou o vidro traseiro e atingiu o encosto do banco do passageiro. A comerciante, que pediu para não ser identificada, não se feriu. Jean Murilo Murgia, de 21 anos, foi perseguido e preso em flagrante pela Polícia Militar. O rapaz não tinha passagem pela polícia.