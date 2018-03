Comerciante e pugilista presos por extorsão

Orientado por policiais, o cineasta foi à lanchonete, conforme havia combinado com os criminosos, e entregou-lhes uma valise, mas que continha jornais. O cineasta disse à polícia que no dia 25 estava no Ginásio do Ibirapuera assistindo a uma luta de boxe quando foi interpelado por Valdomiro e outro homem. Diziam que estavam cobrando uma dívida antiga.

"Tinham informações sobre as atividades da vítima e resolveram tirar proveito", disse o delegado Márcio Martins Mathias, do Deic. Valdomiro dizia ao cineasta que o "protegeria" de um assassino contratado para matá-lo. A polícia procura um cúmplice da dupla.