Comerciante é preso em Santana por fazer apologia ao nazismo

Segundo o delegado Cosmo Stikovich, titular da 4.ª Seccional (Norte), a polícia recebeu denúncia. Os policiais apreenderam 20 camisetas brancas com desenho da suástica, quatro penduricalhos no formato da cruz de malta, duas telas para adesivos de camisetas com imagem da suástica e um computador.

Segundo J.G.B., o cliente se identificou como Marcelo Cruz e fez a encomenda na terça. O serviço custou R$ 490. "Ontem, ele deu R$ 200 e disse que pegaria o resto no carro. Estranhei. A polícia entrou em seguida."