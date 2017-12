Comerciante é preso com seis malas de prata

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas descobriram um esquema de importação ilegal de prata asiática pelo Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O comerciante Edson Luis Ribeiro, de 48 anos, foi detido na zona leste, na quinta-feira, com o equivalente a R$ 150 mil do metal em seis malas, que levava em um Fiat Doblò. Ribeiro, que tem uma loja no centro de São Paulo, disse que revenderia a prata, de Bangcoc, na Tailândia, a lojistas de shoppings da capital paulista.