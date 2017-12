Comerciante é morto na porta de seu bar em Santo André

Um comerciante foi morto na noite de quinta-feira, 22, por motoqueiros em Santo André, na Grande São Paulo, na porta de seu bar, localizado na Rua Itororós, na Vila Pires.

Sidnei Dias da Rocha, de 40 anos, estava sentado em uma cadeira, na porta do comércio, quando os criminosos chegaram. O garupa desceu do veículo e, sem motivo aparente, atirou várias vezes no comerciante antes de fugir com o comparsa.

Atingido na cabeça e peito, Rocha foi levado para o Centro Médico Hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André e será investigado pelo setor de homicídios.