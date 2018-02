Comerciante é morto ao tentar correr de assaltante na zona oeste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O comerciante Oswaldo dos Santos Pereira, de 40 anos, dono de um bar, na Avenida Ricardo Medina Filho, na Vila Ipojuca, zona oeste da capital paulista, foi morto a tiros, por volta das 21 horas de segunda-feira, 1, ao tentar correr de um assaltante mesmo depois de entregar um notebook e um celular.

Sozinho, o criminoso entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Já em posse do computador e do celular, o bandido resolveu atirar ao ver que Pereira corria em direção à porta dos fundos. Não se sabe ainda por que Oswaldo teve essa reação.

Uma pessoa da família teria testemunhado o latrocínio - roubo seguido de morte. O comerciante morreu quando era atendido no pronto-socorro da Lapa. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa. O bandido continua foragido.