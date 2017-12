Comerciante é morto a tiros na Rua da Glória, em São Paulo

O comerciante Franklin Plácido Camposana, de 50 anos, dono de uma loja na Rua da Glória, no centro da cidade de São Paulo, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 22, na mesma rua onde possui o comércio, pelo garupa de uma moto.

Segundo a polícia, dois homens surgiram em uma motocicleta no momento em que Plácido seguia em seu veículo, um Audi A4 preto. O criminosos que pilotava a moto emparelhou e o garupa, aparentemente sem dizer nada, atirou quatro vezes contra a vítima.

Ferido, Franklin foi levado para o pronto-socorro do Hospital da Glória, nas proximidades, onde acabou morrendo. De acordo com a polícia, nada foi levado do comerciante e, até o momento, ninguém foi preso. O homicídio foi registrado no plantão da delegacia da Sé (1ºDP), localizado a apenas um quarteirão do local do crime.