Comerciante é assassinado na região central de São Paulo

O comerciante Alex Sandro Serrão, de 31 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 11, em frente ao prédio onde morava, na Avenida Cásper Líbero, no centro de São Paulo.

Segundo a polícia, Alex conversava com a irmã dele quando um Gol cinza, ocupado por dois homens, parou ao lado do casal. O desconhecido que estava no banco do passageiro sacou um arma e atirou contra o comerciante. Ferido na cabeça, ele morreu quando era atendido no pronto-socorro da Santa Casa.

Os criminosos fugiram. Os policiais do plantão da delegacia de Santa Ifigênia (3ºDP), onde o caso foi registrado, afirmam que não se sabe ainda o que teria motivado o crime. A morte de Alex será investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).