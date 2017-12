Comerciante bate boca com secretário em inauguração de ciclovia

Atualizada às 22h59

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta sexta-feira, 18, mais 2,6 km de ciclovia no centro, completando 9,8 km de vias exclusivas para bicicletas entregues pela atual gestão, que espera alcançar a marca de 200 km até dezembro e 400 km, até 2016. Mas o plano já começa sob protestos.

Para alcançar a meta, o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto (PT), deixou claro que não pretende evitar polêmicas, pelo contrário. Na entrega do trecho, Tatto chegou a discutir com um comerciante que reclamava da retirada de vagas na rua para estacionamento. “Existe uma agressão a quem trabalha”, reclamou Sebastião Juarez de Menezes, de 64 anos, proprietário de uma loja de veículos no cruzamento das Ruas Helvétia e Guaianases. Menezes questionou o secretário sobre a falta de diálogo. Recebeu como resposta o aviso de que todas as avenidas terão, em tese, ciclovias. “Está comunicado.”