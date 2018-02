Comentário vira polêmica O delegado Marcelo Arigony publicou ontem em seu perfil do Facebook uma foto e um comentário que provocaram polêmica nas redes sociais. A imagem mostra uma festa na boate Kiss, na qual aparecem pessoas utilizando materiais pirotécnicos. Com a foto, ele escreveu: "Tirem suas próprias conclusões!" Arigony afirma que a foto foi enviada para ele via MSN e divulgada pela empresa Fuel Entretenimento, que fazia assessoria dos eventos na Kiss. "A investigação tem transparência, por isso coloquei a foto. Vamos agora ouvir os representantes dessa empresa. Eles inclusive já foram convocados", afirmou o delegado.