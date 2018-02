Comentário de delegado vira polêmica

A imagem mostra uma festa na boate Kiss, na qual aparecem pessoas utilizando materiais pirotécnicos. Com a foto, ele escreveu: "Tirem suas próprias conclusões!"

Arigony afirma que a foto foi enviada para ele via MSN e divulgada pela empresa Fuel Entretenimento, que fazia assessoria dos eventos na boate Kiss. "A investigação tem transparência, por isso coloquei a foto. Vamos agora ouvir os representantes dessa empresa de divulgação. Eles inclusive já foram convocados", afirmou o delegado

A foto mostra jovens com sinalizadores lança-chamas ao redor do balcão do bar da boate. A imagem foi feita em setembro, um mês após a instalação da espuma inflamável no teto acima do palco.

Jader Marques, advogado de Kiko Spohr, um dos sócios da boate, afirmou anteontem que seu cliente não tinha conhecimento de apresentações com uso de fogo dentro da Kiss. Ele tentou ainda inocentar seu cliente pela utilização irregular de sinalizador dentro da boate.