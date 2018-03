Comemorações de 7 de setembro interditam vias de SP

SÃO PAULO - O trânsito em oito vias da zona norte de São Paulo ficará bloqueado até às 14h desta terça-feira, 7, para o desfile de 7 de Setembro, que acontece a partir das 10h no Sambódromo do Anhembi. Serão interditadas as Avenidas Olavo Fontoura e Assis Chateaubriand e as Ruas Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfatti, Melo Nogueira, Luciano Prata, Renaldo Alfonso Galucci e Professor Milton Rodrigues. Nessas vias, apenas moradores poderão trafegar.

A Marginal Tietê também tem bloqueios perto do Sambódromo. A pista local, sentido Castello Branco, está interditada 100 metros após a ponte das Bandeiras. Está bloqueada também a alça de acesso da pista expressa para a pista local que fica antes da ponte da Casa Verde.

O trecho entre a Rua dos Patriotas e a Rua Bom Pastor, em torno do Parque do Independência, ficará fechado até as 11h por causa de uma corrida comemorativa que acontece no local.