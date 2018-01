Comemoração do aniversário de São Paulo começa nesta sexta

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 21, a programação oficial da comemoração ao aniversário de 456 anos da cidade, celebrado na próxima segunda, 25. A série de eventos - que mesclam shows e outras atrações culturais em diversos pontos da capital paulista - começa nesta sexta-feira, com o início da Cow Parade, uma exótica exposição de esculturas de vacas que ficarão espalhadas pela cidade até março.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem gosta de música, as apresentações de Milton Nascimento, Maria Rita e da bateria da Vai-Vai estão entre os destaques. No Parque do Ibirapuera, um sarau especial promovido pela Casa das Rosas promete reunir poetas. E no Autódromo de Interlagos acontece o GP Cidade de São Paulo, que reunirá provas da categoria Clássicos de Competição, além da F3 Sul-americana e dos 1000 Quilômetros de Interlagos.

VEJA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Dia 22:

- Início da Cow Parade, que vai até março. Em vários pontos da cidade

- Festa da Vai-Vai, no terreno da Aeronáutica, na Av. Olavo Fontoura (altura do Sambódromo), às 22h

Dia 24:

- Turismetrô Especial de Aniversário. Saída da Estação Sé. Valor de um bilhete de Metrô (deve ser adquirido no guichê do Turismetrô na Estação Sé). Saídas: às 9h, 10h, 10h30, 14h, 15h e 15h30

- GP Cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, a partir das 9h

- III Vale da Participação e Parceria, no Vale do Anhangabaú, das 15h do dia 24 às 20h do dia 25

Dia 25:

- Ato Cívico no Pateo do Collegio e Missa Solene na Catedral da Sé, a partir das 9h

- Solenidade de Entrega da Medalha de 25 de Janeiro, no Hall Monumental da Prefeitura de São Paulo, das 11h30 às 13h

- Show no Parque da Independência (em frente ao Museu do Ipiranga) com Érika Machado, Flávio Venturini, Lô Borges e Milton Nascimento, a partir das 15h

- "Encontro de Baterias", em frente à Estação da Luz, das 15h às 21h

- Aniversário de São Paulo na Represa Guarapiranga (Av. Robert Kennedy, 2.800), a partir das 14h

- Aniversário de São Paulo em Itaquera (Praça Meininha do Gantois), a partir das 16h

EVENTOS PARALELOS

Dia 24:

- Sarau São Paulo, na Praça da Paz do Parque Ibirapuera, a partir das 10h

- 6ª Festa da Virada do Aniversário do Mercado Municipal, a partir das 23h40

Dia 25:

- XIII Troféu Cidade de São Paulo Carrefour Viver 10 Km, com largada às 8h

- Projeto Ocupação Cultural, a partir das 13h, no saguão do Shopping Light (Viaduto do Chá)

- Flash Mob em homenagem a Michael Jackson, às 14h, no Vale do Anhangabaú

- GP 25 de Janeiro - Páreo Especial no Jockey Club, a partir das 16h