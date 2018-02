Começam obras de ciclorrodovia em Sorocaba A primeira rodovia paulista integrada com ciclovia começou a sair do papel anteontem em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. Os 23,2 km de pista dupla deverão receber uma terceira pista exclusiva para bicicletas ao longo do trajeto. A ciclorrodovia vai ligar o bairro do Cajuru, em Sorocaba, à região central de Itu, cidade vizinha. A conclusão está prevista para março de 2014.