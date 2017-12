Começam hoje as interdições para a Virada

Nos bloqueios perto da Estação da Luz, a alternativa proposta pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para quem trafega no sentido centro é usar as Ruas Prates e Ribeiro de Lima. No sentido bairro, o motorista deve usar a Rua Brigadeiro Tobias, a Avenida Senador Queirós e, então, a Rua General Couto de Magalhães.

Já para desviar do bloqueio da Avenida São João, o motorista que segue sentido centro deve guiar pelo Largo do Arouche e então pela Avenida Doutor Vieira de Carvalho. No sentido bairro, a rota alternativa será feita pela Praça Doutor Júlio de Mesquita.

Ao longo da semana, outros bloqueios serão armados no centro paulistano para a montagem dos palcos da Virada. No sábado, dia em que o festival começa, trechos das Avenidas Rio Branco, Ipiranga, Cásper Líbero, São João e ruas do entorno também terão o tráfego bloqueado.

A recomendação da CET é que o motorista evite a região. Quem for curtir a Virada deverá dar preferência ao transporte público para chegar ao centro.