Começa venda de ingresso do desfile de SP

No caso dos estudantes, os pais poderão efetuar a compra, mas devem comprovar o grau de parentesco mediante apresentação de documento de identidade, além dos documentos do filho. As compras podem ser feitas em dois pontos de venda, que ficarão abertos a partir das 11 horas: Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, zona norte) e Ginásio do Ibirapuera (Rua Manuel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, zona sul). É possível comprar os ingressos, também, pelo site www.ingressofacil.com.br. O telefone para capital e Grande São Paulo é 3369-1050.

O desfile do Grupo Especial está marcado para 8 e 9 de fevereiro. A Acadêmicos do Tucuruvi abre a noite de sexta-feira, entrando no Sambódromo às 23h15. No sábado, o carnaval começa às 22h30, com a passagem da Nenê de Vila Matilde.