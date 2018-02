Começa operação para retirar megacarreta Com o auxílio de um guindaste, o transformador de 198 toneladas foi retirado ontem à tarde da megacarreta que tombou há uma semana na Avenida Washington Luís, perto da alça de acesso para a Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul de São Paulo. A operação começou pela manhã, quando técnicos iniciaram a montagem do guindaste. Até as 18h, a Washington Luís continuava bloqueada nos dois sentidos e havia lentidão na região. A operação para a retirada da megacarreta seguiria pela noite.