Começa obra na Ayrton Senna para desafogar bairro Desde a década de 1990, moradores do bairro dos Pimentas, um dos mais populosos de Guarulhos, reclamam que a falta de acessos na Rodovia Ayrton Senna, que corta a região, atrapalha o desenvolvimento de todo o local. Um suposto erro de planejamento da via causa trânsito nas ruas do bairro, além de aumentar a ocorrência de crimes.