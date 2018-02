Começa obra do edifício-garagem de Cumbica

A nova operadora do aeroporto também está reformando o pátio. Com a remodelação, o estacionamento ganhará 500 vagas até dezembro. Um bolsão de estacionamento na frente do Terminal 4 está sendo reativado - serão mais 240 vagas. Com todas as ampliações, o aeroporto vai aumentar em 75% a capacidade de estacionamento. Sinalização, câmeras de segurança e pintura de faixas serão outras melhorias.

Também começou neste mês a reforma dos oito banheiros dos Terminais 1 e 2, que deve ser concluída até o fim do ano. Para não afetarem o dia a dia dos passageiros, as obras serão feitas em etapas, com o fechamento de dois banheiros de cada vez.