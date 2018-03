Começa obra de limpeza de área em Viracopos Começaram ontem as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), que vai transformá-lo em um dos principais terminais de passageiros do País, com capacidade para 14 milhões de pessoas/ano. Cerca de cem funcionários contratados pela concessionária Aeroportos Brasil iniciaram a limpeza do terreno de 138 mil metros quadrados.