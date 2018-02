Começa nesta terça-feira duplicação da Rodovia Raposo Tavares

SÃO PAULO - A duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP 270) entre os municípios de Araçoiaba da Serra (km 115,5) e Itapetininga (km 158,4) foi iniciada nesta terça-feira, 5. A licença de instalação para a obra foi emitida no último dia 30 de junho, permitindo sua execução.

O lançamento da ampliação contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e da diretora geral da Artesp, Karla Bertocco Trindade, além de autoridades locais.

Segundo Alckmin, a região do sistema Castello/Raposo é a campeã de novos investimentos no estado. A duplicação será realizada pela SPVias, concessionária que administra o trecho, em duas etapas. Entre Araçoiaba da Serra (km 115,5 ao 132,62) e Capela do Alto a conclusão está prevista para maio de 2013.

O trecho restante até Itapetininga (km 132,62 ao 158,4) será finalizado até março de 2014. Ao todo serão investidos R$ 195 milhões no conjunto de obras.