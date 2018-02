Começa nesta sexta-feira o 6º Paladar - Cozinha do Brasil

A 6.ª edição do Paladar - Cozinha do Brasil começa nesta sexta-feira, 29, e segue até domingo, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, que recebeu na noite de quinta-feira, 28, o coquetel de abertura do evento. Com uma programação intensa de aulas, palestras e degustações com chefs, enólogos, especialistas em café, cerveja, cachaça, escritores, produtores, pesquisadores e gourmets de todo o País, o 6º Paladar - Cozinha do Brasil terá número recorde de aulas e, neste ano, reunirá 75 profissionais para celebrar a cozinha brasileira como eles mais gostam: cozinhando, debatendo, comendo e bebendo.

Programação. Os profissionais vão mostrar suas criações, explorar ingredientes regionais, trocar experiências e conhecimentos técnicos. A programação inclui 25 aulas (com receitas, preparo e degustações), 13 degustações (de vinhos, cervejas, cachaças e drinques) e 10 palestras (4 com degustações).

Os ingressos estão à venda no Hotel Grand Hyatt (Avenida das Nações Unidas, 13.301, Brooklin). Confira a programação completa no site www.paladarcozinhadobrasil.com.br.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA, 30

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 11h

Peixe Total

Alex Atala e convidados (R$ 190, 250 lugares)

Às 14h

Botecos do Brasil

Eduardo Maya (R$ 90, 90 vagas)

Às 15h

Peixes pobres, pratos nobres

Edinho Engel e Juarez Campos (R$ 140, 90 lugares)

Vertical de Vallontano

Luiz Horta (R$ 80, 40 lugares)

Sorbets de frutas brasileiras

Nick Johnston (R$ 70, 40 vagas)

O quintal na panela caiçara

Ana Bueno (R$ 90, 90 lugares)

Às 16h30

Pelos botecos do Rio

Guilherme Studart (R$ 90, 90 lugares)

Às 17h

Peixes cítricos

Alberto Landgraf (R$ 90, 90 lugares)

Campanha Gaúcha

José Luiz Pagliari (R$ 80, 40 lugares)

À mesa com Pedro Nava

Humberto Werneck (R$ 70, 40 vagas)

Às 18h30

Lendo o café na xícara

Ensei Neto (R$ 90, 100 lugares)

Às 19h

Cozinha e mesa paulista

Ivan Achcar e Bella Masano

(R$ 90, 90 lugares)

Vegetais orgânicos

Rafael Costa e Silva e Alexandre Nascimento (R$ 90, 90 lugares)

Cerveja brasileira

(ESGOTADA)Bob Fonseca