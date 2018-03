Começa licenciamento para carros de placa 7 Proprietários de veículos com placas de final 7 têm até o fim deste mês para fazer o licenciamento de 2012. O serviço pode ser solicitado de forma eletrônica ou nos postos do Detran e Poupatempo. A taxa deste ano é de R$ 62,70. A falta do documento atualizado pode render multa de R$ 191,54 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de apreensão do carro. Veículos registrados na cidade de São Paulo devem antes passar pela inspeção veicular. Mais informações pelo site www.detran.sp.gov.br.