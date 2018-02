Começa júri de acusados de matar psicóloga Começou ontem em São Paulo o julgamento de três acusados de envolvimento no assassinato da psicóloga Renata Novaes Pinto, aos 44 anos, na Vila Madalena, em 2008. A investigação policial apontou que o crime foi encomendado pelo marido de uma paciente que decidiu se separar durante as sessões com a psicóloga. José Neudes teria contratado João Nilton da Silva e Claudemir Rossi para matá-la.