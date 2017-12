Começa integração de bilhete único com empréstimo de bicicletas

SÃO PAULO - A partir de segunda-feira, 6, será possível usar o bilhete único para pegar emprestadas as bicicletas do projeto Bike Sampa. No início, 100 pessoas já inscritas no serviço poderão participar do teste. Outros interessados devem atualizar seu cadastro no Bike Sampa. Os leitores de bilhete único foram instalados em três estações de empréstimo de bicicletas: Parque Trianon, Shopping Eldorado e Shopping Santa Cruz, todos na zona sul.

Atualmente, há 1.000 bikes disponíveis para empréstimo. Elas podem ser utilizadas por 30 minutos e devolvidas em qualquer outra das 100 estações do projeto - todas na zona sul. Ao longo das próximas quatro semanas, a Secretaria Municipal dos Transportes pretende monitorar os locais e horários de retirada e devolução das bicicletas. A SPTrans afirma que as três primeiras estações foram escolhidas por estarem interligadas a terminais de ônibus e estações de Metrô.

Em junho, a Prefeitura e os parceiros privados que patrocinam o projeto pretendem começar a instalar mais 100 estações - todas com leitor de bilhete único e em bairros da região central. A expansão colocará mais mil bikes à disposição. Em 2014, a pretensão é construir mais 100 estações, com 10 bicicletas cada. O Bike Sampa foi inaugurado em 24 de maio de 2012. Foram contabilizadas 220 mil viagens e 140 mil usuários cadastrados, segundo a SPTrans.

Uma avaliação dos usuários do empréstimo de bicicleta feita pela Prefeitura mostra que 70% das viagens são realizadas em dias úteis e duram até 15 minutos. Além disso, 60% das bicicletas são utilizadas nos horários de pico. Quase metade dos ciclistas (45%) também são usuários do transporte público.