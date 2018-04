Começa inspeção veicular para carros com placa final 1

SÃO PAULO - Começou nesta semana a inspeção veicular referente a 2011, para todos os veículos registrados na cidade de São Paulo, independentemente de marca, modelo, tipo de combustível e ano de fabricação.

Segundo a Controlar, responsável pela Inspeção Ambiental Veicular, o agendamento para a inspeção veicular em 2011 começou em 3 de janeiro, para todos os veículos movidos a gasolina, álcool, flex, diesel, gás, ônibus e motocicletas.

Os proprietários de veículos com placas final 1 têm até o dia 30 de abril para realizar a vistoria. A inspeção teve início em 1º de fevereiro. Já os donos de carros com final 2, podem agendar a inspeção, que começou no último dia 2, para vistoriar o veículo o período de 3 de março e 31 de maio.

Apenas os veículos fabricados em 2011, os fabricados em 2010 que realizaram o seu primeiro licenciamento em 2011, motocicletas com motor de dois tempos e veículos concebidos para aplicações militares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de terraplenagem e pavimentação e outros de aplicação ou de concepção especial estão isentos da inspeção.

Os proprietários dos veículos terão até 90 dias antes da data limite do licenciamento para realizar a inspeção. O calendário das datas limites para a inspeção pode ser conferido no site da Controlar.