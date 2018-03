Começa hoje vacinação contra a pólio Hoje começa a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite em todo o País com o "Dia D de Mobilização". A campanha se estende até o dia 21 de junho e será realizada em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Saúde. Ao todo, 115 mil postos estarão abertos em todo o País.