Começa hoje teste de bicicletas de bambu em SP

São Paulo, 4 - Começou a funcionar nesta segunda-feira, 4, as primeiras escolas de formação de ciclistas urbanos. A primeira escola a receber o programa e a testar as bicicletas, segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, é o CEU São Mateus, na zona leste de São Paulo.

Uma turma de 25 alunos fez o trajeto, em comboio, entre suas casas e a escola. Para participar do projeto, os alunos recebem treinamento e orientação de trânsito. Eles precisam de consentimento dos pais.

As bicicletas do programa são têm quadros feitos de bambu, que foram criados pelo designer brasileiro Flávio Deslandes. Flavio inventou a primeira bicicleta de bambu em 1995 e hoje desenvolve seus projetos na Dinamarca. No Brasil, elas serão construídas dentro do CEU Jardim Paulistano.

Além das bicicletas, serão entregues também capacetes e acessórios como colete e espelho retrovisor para cada aluno. Em 2012, 4,6 mil alunos da rede municipal devem receber as bicicletas, segundo a secretaria.