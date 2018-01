Começa hoje operação subida do feriado de Tiradentes

A partir das 17 horas deste domingo, 19, começa a operação subida do litoral em direção à capital paulista, em que motoristas poderão retornar a São Paulo pelas duas pistas da rodovia Imigrantes ou pela faixa norte da rodovia Anchieta. No total, serão oito faixas no sentido São Paulo. Para descer ao litoral, ficarão disponíveis apenas duas faixas da Anchieta.

Até às 15 horas deste domingo, a concessionária Ecovias contabilizou a passagem de 201 mil veículos em direção ao litoral, desde às 0 horas de sexta-feira (18). A estimativa inicial da Ecovias era de que até 290 mil veículos partissem em direção a Baixada Santista. Embora o número registrado até o momento seja 30% inferior ao previsto, a contagem de veículos vai até às 24 horas do dia 21, terça-feira. No feriado de Páscoa, o número de veículos foi bem maior. Segundo a Ecovias, mais de 299 mil veículos utilizaram as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Assim como na ida ao litoral em que na maior parte do tempo o movimento foi tranquilo, o regresso do feriado de Tiradentes deve registrar fluxo de carros normal. A operação com oito faixas disponíveis para a subida vai até às 21 horas deste domingo. Na segunda, as quatro faixas da rodovia Anchieta serão utilizadas para a ida ao litoral e seis faixas das duas pistas da Imigrantes serão usadas para o regresso a São Paulo. Na terça-feira, a operação subida semelhante a deste domingo com oito faixas será novamente implantada, entre às 10 horas e às 21 horas. A Ecovias destaca que os horários de início e término das operações podem sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias.