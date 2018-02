Começa hoje o 6º Paladar - Cozinha do Brasil

Na noite de ontem, 500 convidados estiveram presentes no Hotel Grand Hyatt São Paulo para o coquetel de abertura da 6.ª edição do Paladar - Cozinha do Brasil. O evento começa hoje e segue até domingo, no mesmo local, com uma programação intensa de aulas, palestras e degustações com chefs, enólogos, especialistas em café, cerveja, cachaça, escritores, produtores, pesquisadores e gourmets de todo o País.

Recorde de aulas, o evento deste ano reunirá 75 profissionais para celebrar a cozinha brasileira como eles mais gostam: cozinhando, debatendo, comendo e bebendo.

Os profissionais vão mostrar suas criações, explorar ingredientes regionais, trocar experiências e conhecimentos técnicos. A programação inclui 25 aulas (com receitas, preparo e degustações), 13 degustações (de vinhos, cervejas, cachaças e drinques) e 10 palestras (4 com degustações).

Os ingressos estão à venda no Hotel Grand Hyatt (Avenida das Nações Unidas, 13.301, Brooklin). Confira a programação completa no site www.paladarcozinhadobrasil.com.br.