Começa hoje julgamento de acusado da morte de bombeiro em 2006

SÃO PAULO - A partir das 13 horas desta quarta-feira, começa o julgamento de Lamberto José de Carvalho Alves. Ele é um dos seis acusados de participar do assassinato do bombeiro João Alberto da Costa, em dia 13 de maio de 2006, em Campos Elíseos, região central de São Paulo. No local, funciona o 2º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a sessão de julgamento de Lamberto Alves, que havia sido marcada para o último dia 14 de junho, foi remarcada devido ao não comparecimento de uma testemunha comum às partes.

Costa morreu durante os ataques do PCC, que age de dentro dos presídios paulistas. Na época do crime, ele tinha 40 anos. A ordem de execução teria partido de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, líderes da facção. Ao menos 48 agentes públicos do Estado foram mortos nos ataques durante o mês de maio. Em 5 de março deste ano, outros três acusados da morte do bombeiro foram absolvidos.