A partir de hoje, a Rodovia Rio-Santos (SP-55) será interditada, diariamente, das 14 às 16 horas por um período de 50 dias, com exceção de sábados, domingos e feriados, para a retirada de uma rocha no km 115,7. Quem estiver ao norte do centro de São Sebastião e quiser ir para São Paulo ou Vale do Paraíba pode usar a Rodovia dos Tamoios (SP-99). Quem estiver mais ao sul pode optar pela Mogi-Bertioga (SP-98).