Começa hoje em São Paulo o Desfile de Blocos na Praça da Luz

Domingo - 6/3

17h20 - Me engana que eu gosto

18h - Chorões da Tia Gê

18h40 - Pavilhão 9

19h20 - Mocidade Amazonense

20h - Caprichosos da Zona Sul

20h40 - Unidos do Pé Grande

21h20 - Vovó Bolão

Segunda-feira - 7/3

17h20 - Unidos de Vila Carmosina

18h - Caprichosos do Piqueri

18h40 - Mocidade Independente da Zona Leste

19h20 - Não Empurra que é Pior

20h - Garotos da Vila

20h40 - Unidos do Guaraú

21h20 - União da Trindade

22h - Galo de Pirituba (Desfile Extra)

Outros três blocos tradicionais desfilarão na região central. No Bixiga, a Banda do Candinho comemora 30 anos de existência a partir das 17h deste domingo. A concentração acontece na rua Santo Antônio. Amanhã, 7, o Bloco dos Esfarrapados sai às 14h da rua Conselheiro Carrão, na Bela Vista. A concentração está programada para as 12h. O bloco estudantil Umes Caras Pintadas sai às 17h na rua Rui Barbosa.