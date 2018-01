Começa hoje a retirada de lodo no Lago da Aclimação

O material será removido por meio de sucção em baixa velocidade, desidratado, acondicionado em caminhões-tanque vedados e levado para a Estação de Tratamento de Esgotos do ABC da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp).

O esvaziamento do lago ocorreu após o rompimento do vertedouro, sistema hidráulico que regula o nível da água. O lodo e vários peixes do fundo escaparam pelo sistema de drenagem do bairro e ocuparam ruas vizinhas. As 48 aves aquáticas que viviam no lago foram resgatadas e transferidas para o Parque do Ibirapuera. Segundo informou anteriormente a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, elas estão plenamente integradas à fauna do Ibirapuera e só retornarão ao Parque da Aclimação após a remoção do lodo.

Uma das principais críticas feitas por moradores, na época do esvaziamento, foi o fato de não se aproveitar o processo de limpeza para remover o lodo. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, todo o lixo visível e passível de retirada naquele momento foi retirado, antes que o reservatório estivesse cheio.

A Sabesp ficou responsável pela batimetria ? medição da profundidade e indicação do lodo no fundo do lago ?, que só poderia ser feita com o reservatório cheio. A batimetria foi finalizada em julho e a primeira licitação para remover o lodo, em dezembro, fracassou porque as empresas participantes tiveram problemas de documentação. Uma nova licitação foi realizada no dia 5 de fevereiro, com vitória da empresa Esan.

Drenagem. Há também um projeto de reforma do sistema de drenagem do bairro. Ele existe desde 1995 e a atual gestão prometeu tirá-lo do papel. O lago integra o sistema e funciona como piscinão para enchentes. O projeto, de competência da Secretaria de Obras, prevê a reforma do vertedouro, a construção de um vertedouro extra, um reservatório e uma nova galeria. A licitação foi lançada em maio de 2009. Procurada, em fevereiro, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que o projeto executivo estava "sendo finalizado".