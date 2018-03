O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) começa hoje a desassorear, ou seja, retirar os sedimentos do Rio Paraitinga. A obra no curso d"água que corta a cidade de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, vai receber R$ 12,3 milhões. A intervenção será feita ao longo de 8 quilômetros do rio e inclui também derrocamento (retirada das rochas), limpeza e recuperação de margens.