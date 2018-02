Começa amanhã o horário de verão O horário de verão começa amanhã à meia-noite nos Estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Distrito Federal. Os relógios terão de ser adiantados em uma hora. O horário de verão termina em 26 de fevereiro. Um decreto presidencial foi publicado ontem em edição extraordinária do Diário Oficial da União para também incluir a Bahia no horário - será o único Estado do Nordeste a adiantar os relógios. A previsão de economia de energia até fevereiro é de 4%, conforme estimativa do Ministério de Minas e Energia.