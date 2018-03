Começa agendamento para placas de final 0

Começou ontem o agendamento da inspeção veicular ambiental para todos os veículos de placas de final 0 e para os caminhões de placas de finais 0 e 9 registrados na capital paulista. De acordo com a Prefeitura, antes de se dirigir a um dos Centros de Inspeção Veicular Ambiental (CIVA), o proprietário deve agendar a vistoria. Para isso, é necessário ter em mãos o número do registro nacional de veículos (Renavam) para a emissão da guia para pagamento da tarifa no valor de R$ 56,44. O agendamento, bem como a emissão da guia de pagamento, está disponível no site da Controlar (www.controlar.com.br).