Começa a venda de ingressos para o carnaval de SP

A venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do carnaval 2010 começa hoje em oito pontos na capital e Grande São Paulo e pela internet. Novidade em 2010, a venda online foi adotada para facilitar a compra, além de intimidar a ação de cambistas e falsificadores. Este ano, o preço das entradas sofreu aumento de cerca de 10%.

De acordo com a Ingresso Fácil, empresa responsável pela comercialização, ingressos para o setor mais barato, a arquibancada, ficarão entre R$ 45 e R$ 145. Cadeiras de pista custam de R$ 155 a R$ 375. Já os camarotes variam de preço conforme o número de lugares. Os espaços menores, para dez pessoas, custam entre R$ 9.600 e R$ 19.200. Áreas para 25 espectadores saem por no mínimo R$ 22 mil e podem valer até R$ 38.280.

Carro alegórico da Mocidade Alegre, campeã do carnaval de 2009. Foto: José Patrício/AE

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga) também pôs à venda anteontem, a R$ 20, nas escolas de samba, o kit Carnaval 2010, que, além do tradicional CD com os 13 sambas-enredo das agremiações dos grupos Especial e de Acesso, traz DVD com vinhetas de cada escola e revista com informações sobre enredos, perfis de sambistas e musas, e um cronograma de ensaios abertos aos foliões.

A gravação das músicas foi reformulada e terá sons de rojões, sirenes e locução, para dar ao ouvinte a sensação de estar no Sambódromo do Anhembi. Segundo o presidente da Liga, Paulo Sérgio Ferreira, a iniciativa visa levar mais informações do carnaval e facilitar o entendimento por parte do público.

Mestre Lagrila

Laudelino Francisco de Oliveira, o Mestre Lagrila, morreu sábado, aos 65 anos. Eleito em pesquisa popular Mestre de Bateria do Século 20, começou em 1965, na Nenê de Vila Matilde. Foi campeão na Mocidade Alegre e na Camisa Verde e Branco e integrou a Rosas de Ouro e a Unidos do Peruche. O enterro ocorreu ontem, na zona norte. A causa da morte não foi divulgada.

Onde Comprar

Ingresso Fácil

Pontos de Venda

Estádio do Pacaembu

Estádio do Canindé

Estádio Anacleto Campanella (São Caetano)

Ginásio do Ibirapuera

Parque São Jorge

Estádio Bruno José Daniel (Santo André)

Ginásio de Esportes José Corrêa (Barueri)

Loja Pitta Sports

Tabela de Preços

Arquibancada: R$ 45 a R$ 145

Cadeira de pista: R$ 155 a R$ 375

Mesa de pista (4 lugares): R$ 770 a R$ 1.760

Camarote para 10 pessoas: R$ 9.600 a R$ 19.200

Camarote para 25 pessoas: R$ 22.000 a R$ 38.280