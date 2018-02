Começa a valer o limite de velocidade de 60 km/h em 9 km do Corredor Norte-Sul

Começou a valer ontem a nova velocidade no Corredor Norte-Sul. No trecho norte da via expressa que liga as zonas norte e sul da capital paulista, o limite passou de 70 para 60 km/h.

A redução do limite de velocidade afeta um trecho de 9,2 quilômetros nas Avenidas Luiz Dumont Villares, General Ataliba Leonel, General Pedro Leon Schneider, Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e Túnel Anhangabaú.

Com a mudança, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que o risco de acidentes vai diminuir em 20%.

No ano passado, a CET já havia reduzido a velocidade no chamado eixo sul do corredor, de 80 para 70 km/h, nas Avenidas 23 de Maio e Rubem Berta. Esse limite vai ser mantido.