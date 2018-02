Começa a temporada de festivais. Tem de lagosta a alcachofras

A dica é para os bons de garfo: está aberta a temporada de festivais gastronômicos na cidade. Uma ótima oportunidade de saborear à vontade seus pratos favoritos e a preço fixo. Além do tradicional Festival de Sopas da Ceagesp, neste ano há outros eventos que oferecem delícias como lagosta, alcachofra e carnes exóticas.

No Freddy, no Itaim-Bibi, é a vez do Festival de Carnes Exóticas. Lá é possível provar opções como rã, cabeça de vitelo, javali, avestruz e galinha d"angola. "Nosso objetivo é captar clientes novos, pessoas que ainda não se arriscaram nos sabores das carnes exóticas", afirma Pedro Santana, chef e dono da casa.

As carnes, mas especificamente a costela do contrafilé, são o carro-chefe do Festival do Templo da Carne, na Bela Vista. Um prato que serve até cinco pessoas custa R$ 188. O festival acontece até o fim deste mês.

Quem gosta de frutos do mar tem de ir ao Bistrot Marcel, no Brooklin. Até 13 de agosto, o restaurante realiza o Festival da Lagosta. Entre as opções há lagosta ao molho de champanhe com cogumelos e aspargos. O preço é de R$ 98 por pessoa, com entrada e prato principal.

No Othelo Restaurante & Forneria, o ingrediente do mês são as alcachofras. No Festival da Alcachofra, há opções de bruschettas e risotos, entre outros pratos. O cardápio especial vai até o dia 14 deste mês.

Já na Ceagesp, fãs de sopa terão à disposição os sabores fixos (cebola tradicional e cebola gratinada), além de surpresas a cada semana. Nos próximo dias, quem for à Ceagesp poderá curtir o creme de pinhão com cream cheese, a canja de galinha caipira e o caldo verde. Por R$ 19, o cliente come à vontade e ainda pode experimentar todos os sabores. "Queremos atrair os apaixonados por sopa. Por isso, mudamos o cardápio toda semana", conta Ivair Félix, chef de cozinha do festival neste ano.

Serviço

TEMPLO DA CARNE DE MARCOS BASSI: RUA TREZE DE MAIO, 668, BELA VISTA, (11) 3288-7045. FREDDY: RUA PEDROSO ALVARENGA, 1.170, ITAIM-BIBI, 3167-0977. OTHELO RESTAURANTE & FORNERIA: RUA DOUTOR JESUÍNO MACIEL, 728, CAMPO BELO, 2609-4773. LE BISTROT MARCEL: RUA HANS OERSTED, 119, BROOKLIN, 5505-2438. CEAGESP: AVENIDA DOUTOR GASTÃO VIDIGAL, 1.946, PORTÃO 3, VILA LEOPOLDINA.