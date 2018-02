Começa a temporada de atividades infantis nos shoppings

De olho nas férias escolares, os shoppings terão uma série de atividades para atrair as crianças nesta temporada de férias. As atividades são bem variadas e gratuitas. No lugar da decoração de Natal, serão construídos campos de minigolfe, oficina de arte, curso de culinária infantil e jogos em cenários divertidos como o do Sítio do Picapau Amarelo.

Hoje, a partir das 14 horas, será inaugurada uma oficina com atividades artísticas no Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul. No terceiro piso, as crianças encontrarão três espaços. O primeiro ganhou uma decoração retrô, com mesas de chá equipadas com bules, xícaras e panelas para serem customizadas pelos pequenos. Na segunda sala, bonecos infláveis poderão ser transformados em toy art. E, no último ambiente, monitores vão ajudar na construção de mosaicos gigantes. No mesmo bairro, o Shopping Vila Olímpia também reservará um espaço, a partir do dia 16, para estimular a criação artística a partir de materiais reciclados.

Como escolher. Cada shopping optou por um estilo de atividade. "Considerar o interesse da criança antes de escolher o lazer é muito importante. Não dá para levar a criança para brincar no shopping só porque isso vai facilitar as compras. A preocupação não deve ser apenas preencher o tempo", diz a educadora Silvia Colello, professora de Psicologia da Faculdade de Educação da Universidade de SãoPaulo (USP).

Para os fãs dos Flintstones e dos Jetsons, o Shopping Penha montou a Máquina do Tempo, um grande cenário para jogos e brincadeiras que funcionará entre os dias 11 e 31 deste mês. Entre os destaques, uma pista de boliche e um escorregador em forma de dinossauro.

O cenário do Sítio do Picapau Amarelo será usado pelo Shopping Anália Franco, na zona leste, para oficinas variadas, que ensinarão a partir do dia 14, entre outras atividades, o plantio de mudas e a confecção de bijuterias. Haverá também espaço para leitura.

Já o Shopping Butantã oferecerá a partir do dia 15 oficinas de finger food, sorvete e bem-casado. Para se inscrever, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. "Mas, antes de deixar a criança, avalie a qualidade da estrutura", diz Silvia.