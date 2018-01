Começa a Operação Subida para retorno do litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes

SÃO PAULO - Com movimento de retorno das praias já carregado na tarde deste sábado, 14, a concessionária Ecovias iniciou a Operação Subida da Serra deste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Desde as 16 horas, a Rodovia dos Imigrantes tem todas as suas seis faixas destinadas aos veículos que circulam no sentido São Paulo. Para descer a serra em direção ao litoral, a única opção é usar a pista sul da Anchieta, que segue com duas faixas em cada sentido.

A previsão é manter as alterações até a meia-noite deste sábado. No domingo, 15, a operação é normal durante a madrugada e início da manhã. A Operação Subida é retomada a partir das 8 horas do domingo e deve se estender até a diminuição do fluxo.

Nevoeiro. Devido à baixa visibilidade, também é realizada a Operação Comboio na Anchieta. Até 500 veículos são retidos na praça de pedágio por 35 minutos, para que um comboio de viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária os leve em escolta pela região com visibilidade prejudicada, a cerca de 40 km/h. A interligação entre as duas estradas está bloqueada na região do Planalto. Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar a serra da Anchieta.

Feriadão. Mais de 335 mil veículos desceram a serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes desde a 0h da última quarta-feira, 11, segundo a concessionária responsável. Apenas cerca de 4 mil haviam retornado até as 16 horas deste sábado.

Por volta das 17h30 deste sábado, já havia congestionamentos em direção à capital e Região Metropolitana nas duas rodovias. Eram cerca de 15 quilômetros de velocidade reduzida na Imigrantes, a partir do km 60, e pontos lentos ao longo de cerca de 20 quilômetros no Planalto da Anchieta. A pista sul da Anchieta também estava congestionada por ao menos 10 quilômetros, devido às restrições.

Outras rodovias que ligam o litoral à Região Metropolitana também já tinham filas. Na Rio-Santos, o movimento e acidentes leves provocavam lentidão entre as praias de Juqueí e Bertioga, assim como entre as regiões de Ubatuba e e Caraguatatuba.Na rodovia Mogi-Bertioga, o movimento começava a se acentuar, com pontos lentos em direção à Região Metropolitana.