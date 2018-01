Começa a cobrança de tarifa na Linha 4 Metrô

A partir de hoje, os passageiros terão de pagar a tarifa de R$ 2,65 para usar a Linha 4 - Amarela do Metrô. Inaugurada no dia 25 de maio, a linha opera por enquanto com duas estações ? Faria Lima, na zona oeste, e Paulista, na região central da capital. O horário de funcionamento permanece inalterado ? de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. A novidade é que, agora, é possível fazer a transferência da Linha 4 para a Linha 2 - Verde, entre as estações Paulista e Consolação, sem ter de sair das dependências do Metrô e sem a necessidade de pagar outra tarifa. Até a semana passada, o usuário que desembarcava na Estação Paulista era obrigado a pagar para acessar a Linha 2 e a rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os bilhetes aceitos nas demais linhas do Metrô e da CPTM podem ser usados na Linha 4.